Hakan Çalhanoğlu, Milan ile uzatıyor!

Hakan Çalhanoğlu, Milan ile sözleşmesini 2024'e kadar uzatmaya hazırlanıyor.



İtalya Spor basınından Nicolo Schira'nın haberine göre; Milan CEO'su Ivan Gazidis ve yöneticiler, Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic ile masaya oturdu. Görüşmeler sonrası her iki tarafın da masadan yeni bir imzayla kalkacağı belirtildi.



AYRILIK HABERLERİNİ YALANLADI



Hakan Çalhanoğlu, RB Leipzig ve Hertha Berlin'in teklifleri olduğu ve Milan'dan ayrılmak istediğine dair çıkan haberleri instagram hesabından yalanlamıştı.



BU SEZON 17 GOLE DİREKT ETKİ



2017 yazında Leverkusen'den Milan'a 23.3 milyon euro bonservisle transfer olan 26 yaşındaki Türk milli yıldız, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 9 gol atıp 8 asist yaptı.



