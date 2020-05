- "Rıza Çalımbay büyük avantaj"

Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu, Süper Lig'de iyi bir performans gösterdiklerini belirterek, bu başarıda yerli oyuncu payının yüksek olduğunu söyledi.Türkiye Futbol Federasyonunun Tam Saha dergisine röportaj veren Hakan Arslan, bu sezonki performansları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve kariyeriyle ilgili açıklamalar yaptı.Bu sezon iyi bir performans sergilediklerini aktaran 31 yaşındaki oyuncusu, "Rüya gibi bir ilk yarı geçirdik. Devreyi en yakın rakibimizin 4 puan önünde lider bitirmek bütün futbolcularda öz güven oluşturdu." ifadelerini kullandı.Sezon başında kadronun büyük bir değişim geçirdiğini anlatan Hakan, "Esasında lig başlamadan önce sezon başındaki kadro yapılanmasında birçok arkadaşımız aramızdan ayrılmıştı. Bir arada oynama alışkanlığı olan 6-7 oyuncumuz kalmıştı. Onun dışında genç ve oynamaya aç oyuncular vardı. Aslında bizim adımıza bu sezonun iyi geçmesinin en büyük nedenlerinden birisi de başarıyı isteyen genç, dinamik bir grup ve olgun futbolunu yansıtan kişilikli, karakterli oyuncuların bir arada olması. Bunların başında da yerli oyuncularımız geliyor. Yabancı arkadaşlarımızın katkısını göz ardı etmemek gerekiyor ama başarıyı sağlayan en önemli etkenlerden birisi her maç 6-7 yerli oyuncuyla oynamamız." şeklinde görüş belirtti.Kendisinin yanı sıra Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi ve Erdoğan Yeşilyurt'un performanslarına dikkati çeken tecrübeli futbolcu, şöyle devam etti:"Takım birlikteliğinin, özellikle yerli oyuncuların isteğinden ve arzusundan kaynaklandığını, başarının bu sebeple geldiğini düşünüyorum. Yabancı oyuncularımız da gayet kaliteli. Fernando olsun, Samassa olsun çok iyi işler çıkardılar. Ümraniye'den gelen Appindangoye gerçekten iyi bir grafik çiziyor. Başarımızda herkesin payı var."Hakan Arslan, sezonu iyi bir noktada bitireceklerine inandığını anlatarak, "Halen yarışın içerisindeyiz. Liglere verilen ara belki bizi iyi bir sürece sokacak. Çünkü ilk dönem son 8 haftada yakaladığımız puan grafiği bizi lider yapmıştı. Şu anda da yine aynı periyoda girdik. Lig grafiğimiz iyi. İyi maçlar oynayacağız. Fikstür avantajı bizde. İlk dönemde son 8 haftada farkı açmıştık. Yine aynı şekilde geriden gelmiştik. Yine aynı başarıyı yakalayacağımızı ümit ediyorum." açıklamasını yaptı.Hakan Arslan, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın takım için büyük bir avantaj olduğunu belirtti."Rıza hoca Sivaslı, şehrin öz evladı." diyen Hakan, şunları kaydetti:"Bu durum da hem şehre hem takıma avantaj sağlıyor. Kesinlikle en büyük faktör bu. Çünkü takımı benimsiyor, başarıyı adeta ısrarcı bir şekilde istiyor ve bize de bu şekilde aşılıyor. Bizim takımımız kurulurken, belki ilk 10 içinde sezonu bitirmesi başarı olarak görülebilirdi. Fakat Rıza hocanın geldiği ilk günden beri bize sürekli söylemiş olduğu şey, 'Bu yıl ilk dört içinde bitireceğiz ve Avrupa'ya gideceğiz.' oldu. Ligi en iyi şekilde bitireceğimizi, her maçımızı kazanmak için oynayacağımızı söyledi. Tipik bir Anadolu takımı gibi olmayacağımızı, beraberliği hedeflemeyeceğimizi vurguladı. Bizde böyle bir şey yok. Her maçta galibiyet isteyecek, galibiyeti kovalayacak bir oyun yapısı arzu ediyordu. Nitekim düşündüğü gibi bir takım oluştu. Şu anda hedeften sapmaksızın Rıza hocanın talimatlarıyla amaçlarımıza ulaşacağız."Kırmızı-beyazlı futbolcu, koronavirüs salgını sürecini değerlendirdi.Salgın nedeniyle dünyada hayatın durduğuna değinen Hakan, şu yorumda bulundu:"Öncelikle hayatın tekrar normale dönmesini bekliyoruz. Zaten hayatın normale dönmesiyle birlikte futbola da geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde bizleri nelerin beklediğini merak ediyoruz. Nelerle karşılaşacağız, nasıl bir ortam oluşacak, oldukça merak ediyoruz. Sonuçta maçlar seyircisiz oynanacak. Lig sıralamasını belirleyecek çok kritik sekiz hafta var önümüzde. İlk yarının son sekiz haftasında en iyi fikstür avantajını kullanıp, rakiplere 4 puan fark atmıştık. Yine aynı periyoda giriyoruz. Bu periyotta umuyorum ki yine aynı başarıyı elde edeceğiz. Bu yıl bizim açımızdan iyi geçecek. Bundan eminiz. Çünkü inandık. Takım olarak tek düşüncemiz futbolun bir an önce başlaması ve ligin sonunu getirmek."Hakan Arslan, Sivas ile gönül bağı oluştuğunu ve futbolu burada bırakmak istediğini aktardı.Gelecek sezonun sonunda sözleşmesi sona erecek Hakan, "Uzun yıllardan beri Sivasspor'da oynuyorum. Sivas'la farklı bir gönül bağım oluştu. Ben şehri seviyorum, şehrin de beni sevdiğini düşünüyorum. Ailem de burayı seviyor. Gelecekte ne olur bilemem ama futbolu Sivasspor'da bırakmayı düşünüyorum. İnşallah uzun yıllar daha bu formayı giyerim ve Sivasspor'a layık bir oyuncu olarak futbolu burada noktalarım." ifadelerini kullandı.Kariyerinde milli takım formasını giyememenin eksikliğini hissettiğini anlatan tecrübeli orta saha oyuncusu, şunları kaydetti:"Futbol hayatım boyunca içimde eksik kalan tek şey, milli takım formasını giymek. Keşke herhangi bir kategoride de olsa ay-yıldızlı formayı giymek nasip olsaydı. Performansıma bakıldığı zaman aslında oynadığım mevki olarak hiçbir eksiğimin olduğunu düşünmüyorum. Artı yönlerim fazla ama 'Milli takım forması neden nasip olmadı?' diye hep kendime soruyorum. Muhakkak eksiklerimden olduğunu düşünüyorum ama istatistik olarak bakılırsa oynadığım mevkideki oyunculara karşı bariz bir üstünlüğüm var. Ancak hiçbir zaman milli takıma çağırılmadım. Bu da benim içimde 'keşke' olarak kaldı. Fakat hedefler hiçbir zaman bitmez. Yaş ilerler ama hedeflerden sapma olmaz.