Haaland, 5-1 için özür diledi!

Norveçli golcü Erling Haaland, Uluslar Ligi'ndeki 5-1'lik Avusturya yenilgisi sonrası özür diledi.



Haaland, Martin Odegaard'ın yokluğunda sahaya kaptan olarak çıktı. Golcü futbolcu, özellikle 5-1'lik yenilgi sonrası açıklama yapmadığı için çok eleştirildi.



Haaland, eleştirilerin ardından, "Benim için çok kötü bir maçtı. Herkesten özür dilerim. Kasım ayındaki maçlarda hedefimiz altı puan." açıklamasında bulundu.



Norveç, Uluslar Ligi'nin kasım ayındaki programında Slovenya ile deplasmanda, Kazakistan ile sahasında karşı karşıya gelecek.



