Haaland, 5-1 için özür diledi!

Norveç'in golcü futbolcusu Erling Haaland, Uluslar Ligi'nde Avusturya karşısında alınan mağlubiyetin ardından özür diledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Haaland, 5-1 için özür diledi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ekim 2024 20:02
Norveçli golcü Erling Haaland, Uluslar Ligi'ndeki 5-1'lik Avusturya yenilgisi sonrası özür diledi.

Haaland, Martin Odegaard'ın yokluğunda sahaya kaptan olarak çıktı. Golcü futbolcu, özellikle 5-1'lik yenilgi sonrası açıklama yapmadığı için çok eleştirildi.

Haaland, eleştirilerin ardından, "Benim için çok kötü bir maçtı. Herkesten özür dilerim. Kasım ayındaki maçlarda hedefimiz altı puan." açıklamasında bulundu.

Norveç, Uluslar Ligi'nin kasım ayındaki programında Slovenya ile deplasmanda, Kazakistan ile sahasında karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery