Guti, Süper Lig'e geri dönebilir

Sezona Şenol Can ile başlayıp Cihat Arslan ile devam eden Kasımpaşa, geçtiğimiz günlerde Cihat Arslan ile de yollarını ayırdı. Teknik direktörlük arayışlarına devam eden İstanbul ekibi için AS gazetesinden dikkat çeken bir iddia geldi.



İspanyol basınından AS'ın haberine göre Guti Hernandez, Kasımpaşa'nın teknik direktörlük için düşündüğü önemli adayların arasında yer alıyor.



Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a bir etkinlik için gelen Guti, "Ocak ayında başlamak için teklif aldım. Türkiye her zaman aklımda olan bir yer. Teklif gelirse değerlendirebilirim. Orada çalışmak isterim. Teklif almıştım ve hala değerlendiriyorum." diye konuşmuştu.



Bir dönem Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in de yardımcılığını yapan Guti, ilk teknik direktörlük tecrübesini İspanyol ekibi Almeria ile yaşamıştı. Genç çalıştırıcı, 22 maçta görev almış ve 9 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşamıştı.





