Gürcistan, sahasında Ermenistan'a gol oldu yağdı

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Gürcistan, Ermenistan'ı konuk etti.



Boris Paichadze Dinamo Arena'daki mücadeleyi ev sahibi Gürcistan 6-1'lik skorla kazandı.



Gürcistan'a galibiyeti getiren golleri, 4 ve 27'de Otar Kiteishvili, 14 ve 35'te Georges Mikautadze, 23'te Giorgi Chakvetadze ve 62'de Khvicha Kvaratskhelia kaydetti.



Ermenistan'ın tek golünü ise 48'de Edgar Sevikyan attı.



Toplamda 9-1'lik skor elde eden Gürcistan, adını B Ligi'ne yazdırdı.



