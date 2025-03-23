Gürcistan, sahasında Ermenistan'a gol oldu yağdı

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Gürcistan, sahasında Ermenistan'ı 6-1 mağlup ederek toplamda 9-1'lik skor ile elde etti ve adını B Ligi'ne yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Gürcistan, sahasında Ermenistan'a gol oldu yağdı
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23 Mart 2025 18:55
Son güncelleme 23 Mart 2025 19:08

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Gürcistan, Ermenistan'ı konuk etti.

Boris Paichadze Dinamo Arena'daki mücadeleyi ev sahibi Gürcistan 6-1'lik skorla kazandı.

Gürcistan'a galibiyeti getiren golleri, 4 ve 27'de Otar Kiteishvili, 14 ve 35'te Georges Mikautadze, 23'te Giorgi Chakvetadze ve 62'de Khvicha Kvaratskhelia kaydetti.

Ermenistan'ın tek golünü ise 48'de Edgar Sevikyan attı. 

Toplamda 9-1'lik skor elde eden Gürcistan, adını B Ligi'ne yazdırdı.

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