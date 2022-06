Gurbetçi hentbolcular, Türk hentbolunun geleceğinden umutlu

Avrupa'da yetişmiş milli hentbolcular, Türk hentbolunun geleceğinden umutlu olduklarını, milli formayla madalya kazanmayı çok istediklerini belirtti.



Gurbetçi milli hentbolcular Koray Ayar, Ömer Acar, Tolga Durmaz ve Mısır'da oynayan Ömer Bağ, Türkiye Hentbol Federasyonunun Ankara'daki merkezinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Almanya'da hentbol oynayan Koray Ayar, 7 yaşında ilkokulda okul takımında hentbola başladığını belirterek, "14 yaşında TSV Burgdorf Handball'a transfer oldum, o zamandan beridir de orada oynuyorum. Çok çalıştım, Almanya'da Türk olarak bir takımda yer almak çok büyük bir gurur." dedi.



Türk milli takımı ile büyük hayalleri olduğunu belirten ay-yıldızlı hentbolcu Koray, "Bu genç milli takım ile yeni federasyon yönetimi ve hocamızla 2024 Avrupa Kupası'na Almanya'da katılmak ve daha uzun yıllar bu takımla beraber oynamak istiyorum. Buranın sistemi Almanya'dan çok farklı, hocamızla yeni sistemleri çalışıyoruz, güzel bir yolda ilerliyoruz." şeklinde konuştu.



Almanya'da TSV Hannover'da uzun müddet oynamak istediğini belirten Koray, "Dünyanın en iyi hentbol ligi Bundesliga'daki takımımda oynuyorum. Ligimizde çok genç takımlar var, yolumuz uzun inşallah bir gün şampiyon oluruz. Yaşlandığımda hentbola yüzde yüzünü veren iyi bir hentbolcu olarak hatırlanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Koray, anne ve babasının da kendisiyle hentbol oynamaya başladığını, ailecek kendisini desteklediklerini, küçük kız kardeşi Ceylin'in de hentbol oynadığını, ailecek maçlara gittiklerini, ayrıca Almanya'daki takımının 15 yaş altı altyapısına antrenörlük yaptığını anlattı.



- Ömer Acar: "Ay-yıldızı taşımak çok gurur verici"



Almanya'da hentbol oynayan aslen Uşaklı milli hentbolcu Ömer Acar da 5 yaşında hentbola başladığını belirterek, "DJK SF Budenheim'da oynuyordum ancak transfer sezonu açıldı umarım gelecek sezon bir üst ligde oynama imkanım olacak." dedi.



Hentbol hayallerine ilişkin de Ömer Acar, "İlk hedefim A Milli Takım'da oynamaktı, küçüklükten beri burada oynayan ağabeyleri görüyoruz, takip ediyoruz. Milli takım gurur verici bir şey zaten tüylerim de diken diken oluyor. Yani böyle bir imkanımın olması cidden çok gurur verici. Bu arada antrenörlerimize, hocalarımıza çok teşekkür ederim. Sonrasında Almanya'daki ligde yükselmeyi istiyoruz, inşallah gelecek sene üst ligde oynarım. İlk hedef her zaman milli takımdı çünkü ay-yıldızı taşımak çok gurur verici." diye konuştu.



Ömer, Akdeniz Oyunları ile ilgili şunları kaydetti:



"Genç bir milli takım herkes biliyor, ona göre idmanlarımızı yapıyoruz. Antrenmanlarımız çok yoğun, günden güne daha iyi anlaşıyoruz, kaynaşıyoruz. Akdeniz Oyunları'nda ilk işimiz gruptan çıkmak ondan sonra inşallah hedefimiz finale kadar gitmek. Tabii ki sadece Akdeniz Oyunları değil gelecek seneleri de hedefleyip inşallah Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılırız."



- Tolga Durmaz: "İnşallah Akdeniz Oyunları'nda inanılmaz şeyler yaparız"



Milli hentbolcu Tolga Durmaz, aslen Afyonkarahisarlı olduğunu, dedesinin 1965'te Almanya'ya gittiğini, anne ve babası ile kendisinin Münih'te doğup büyüdüklerini anlatarak, "Babam hentbol hakemliği yapıyor, ben de hentbolun içinde büyüdüm. 4 yaşından beridir hentbol oynuyorum, şu an 22 yaşındayım." şeklinde konuştu.



Almanya'da Winhorst Kulübünde oynadığını belirten Tolga, "Mutlaka Bundesliga'da 1. Lig'de oynamak istiyorum, 1. ligde bir sene oynadım, hedefim oraya geri dönmek ve orada da kalıcı olmak." ifadelerini kullandı.



Tolga, Akdeniz Oyunları'na ilişkin de "Her gün ilerliyoruz, tecrübe kazanıyoruz. Genç bir takımız, sonuna kadar savaşacağız, kazanacağız. Almanya'da bu ülkeye, milli takıma hasretlik çekiyordum, orada doğduk büyüdük ama bu kültüre hasret kalıyoruz. Milli takımda oynamak gibi bir durum çıktığında tabii ki insan duygulanıyor, gururlanıyor. Hocam aradığında 'Türkiye için tabii ki gururla oynarım' dedim. İnşallah Akdeniz Oyunları'nda inanılmaz şeyler yaparız." değerlendirmesinde bulundu.



Mısır'ın The Arab Contractors takımında hentbol oynayan Ömer Bağ ise futbol da oynadığını ancak 7 yaşından itibaren devamlı hentbol oynadığını anlatarak, "Mısır'da 2. Lig'de oynuyorum. Muhammed Salah'ın da yetiştiği kulübün takımında hentbol oynuyorum. Mısır'da da hentbol çok güzel. Hedefim Fransa ya da Almanya'da hentbol oynamak." şeklinde görüş belirtti.



Ömer Bağ, Akdeniz Oyunları'nda milli takımın zirveye oynaması gerektiğini aktararak, "Milli takımda oynamak çok güzel, burada tecrübeli abiler bize yol gösteriyor. Bayrağımız için oynamayı çok sevdim." ifadelerini kullandı.





