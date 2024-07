Guilherme Sitya'dan yeni sezon mesajı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un tecrübeli oyuncusu Guilherme Sitya, yeni sezonda enerjik bir ekip halinde sahaya çıkacaklarını söyledi.



Sezon hazırlıklarını Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren yeşil-beyazlı ekibin sol bek oyuncusu Guilherme, yeni sezon çalışmaları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Takımda morallerin yerinde olduğunu belirten Guilherme, "Verimli bir hazırlık kampı geçiriyoruz. Takımımız özveri ile lige hazırlanıyor. Şu ana kadar antrenmanlarda gördüğüm her şeyden tatmin olduğumu söyleyebilirim. Bunu lig başlayınca daha iyi görmüş olacağız. İnşallah sezon sonuna kadar bu olumlu etki devam eder." dedi.



Guilherme, Konyaspor'un ligin en köklü kulüplerinden olduğunu, bu bilinçle lige hazırlandıklarını kaydetti.



Konyaspor taraftarının geçen yıldan farklı bir takım göreceğini vurgulayan Guilherme, şunları söyledi:



"Konyaspor ne kadar güçlü bir ekip olduğunu yılladır gösteriyor. Asla vazgeçmeyen bir takım ve taraftar grubuna sahip. Geçen sezon beklentilerimizi gerçekleştiremediğimiz bir sezon oldu. Bu başarısızlığın birçok sebebi olabilir. Burada oyuncuların, kulübün, yöneticilerin hataları olabilir. Gelecek sezonda önceki hataları düzelterek ve daha iyi hale getirerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Sezona farklı bir enerjiyle başlayıp ligdeki rakiplerimize ciddi bir ekip olduğumuzu göstermek istiyoruz."



"Camiamızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız"



Takıma katkı sağlayabilmek için elinden geleni yaptığının altını çizen Guilherme, şöyle devam etti:



"Ligdeki en iyi sol beklerden biri olarak gösteriliyorum. Burada takımıma katkı verdiğimi düşünüyorum. Takımıma pozitif katkı sağlayabileceğim bir mevkide oynadığımı düşünüyorum. Ama tabi hocamızın direktifleri doğrultusunda her mevkide oynarım. Takıma kaleci olarak katkı vereceksem orada da oynarım. Üst sıraları hedefleyen bir oyuncu grubumuz var. Bireysel açıdan her oyuncumuz kendi mevkisinde en iyi gösterirlerse hedefimize ulaşmamız çok daha kolay olur. Taraftarımızı sevindirmek, camiamızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız. Ben sol bek olarak en iyisini yaparsam, kalecimiz en iyi kaleci olursa, 6 numaramız en iyi 6 numara olursa dişlilerin tüm parçalarını tamamlamış ve başarıya ulaşmış oluyoruz."



"Konyaspor'un hedeflere ulaşması için elimden geleni yapacağım"



Konya temsilcisinin yeni transferlerinden Ufuk Akyol ise Konyaspor'a gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Yeşil-beyazlı kulüpte güzel karşılandığını kaydeden Akyol, "Büyük bir takıma geldim. Aile ortamı olan bir kulübe geldim. Bu takıma elimden geleni vermek için mücadele edeceğim. Yeni bir ekiple çalışıyorum. Yeni bir hocayla çalışıyorum. Bu, futbolun doğasında var. Yeni bir hocayla çalışmak yeni bir taktik çalışmak demektir. Ali hoca futbolun içinden gelen biri, ondan öğreneceğim çok şey olduğunu düşüyorum. Konyaspor büyük bir kulüp, büyük bir camia. Burada hedefler her zaman yüksek olmalı. Konyaspor'un hedeflere ulaşması için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.





