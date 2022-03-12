Guardiola "Tuchel ve futbolcular işini yapmak için orada"

Pep Guardiola, Chelsea'nin satış süreci ve gelinen son durumla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Guardiola 'Tuchel ve futbolcular işini yapmak için orada'
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12 Mart 2022 09:23
Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola Rus milyarder sahibi Roman Abramovich ve satış süreci nedeniyle zor günler yaşayan Chelsea ile ilgili konuştu.

Deneyimli hoca kendisine sorulan Chelsea'nin durumuyla ilgili soruya "Chelsea'ye ne olacağını bilmiyorum. Konuyla ilgili bilgim olması için bana birkaç gün süre verin. Sadece, oyuncular ve Thomas Tuchel rahatsız edici bir durumdalar diyebilirim. Onlar için üzülüyorum çünkü o kulüpte sadece işlerini yapmak için bulunuyorlar" açıklamasını yaptı.

Konuyla ilgili detaylı bir yorum yapmak istemediğini ve herhangi birini incitici sözler kullanmak istemediğini belirten Guardiola, bilgi sahibi olduktan sonra sorunun kendisine tekrar sorulmasını istedi.

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