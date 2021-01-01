Griffin: "Lonzo, Pelicans'da bulunmak istediğini açıkça ortaya koydu"

New Orleans Pelicans başkan yardımcısı David Griffin, Lonzo Ball'un Pelicans'da olmak istediğini 'açıkça ortaya koyduğunu' söyledi.



Lonzo, yakın zamanda takas söylentileriyle sık sık ismi gündeme gelen oyunculardan biriydi.



Griffin, ekibin Lonzo'yu bu yaz sınırlı serbest oyuncu olmadan önce takas etmek için iyi bir nedeni olduğu düşüncesini yalanladı:



"Lonzo'nun yaptığını gördüğümüz şey, şimdi olduğu kadar sıkı çalışması, şutunu olabildiğince geliştirmesi ve ağırlık odasında sık sık bulunmasıydı. Takım arkadaşlarını çok seven birisi. Şahsen bire bir görüşmelerimizde , burada olmak istediğini çok net ifade etmişti.



Yine de bunlara rağmen bazı yerlerde 'Kendisi burada olmak istemeyen bir oyuncu. Belli ki planlarınız dahilinde bulunmuyor, bu yüzden onu bir jambonlu sandviç karşılığında falan takas etmelisiniz.' gibi saçma sapan şeyler yazıyor. Lonzo Ball'un arkasındaki gerçek hikayeyi bildiğimizde, bunlar hiç mantıklı gelmiyor.



Lonzo, şimdiye kadar gördüğüm en ince elenip sık dokunan oyunculardan biri. Daha önce çalıştığım oyuncular arasınad en kutuplaştırıcı algıya sahip. Ya NBA'deki en iyi oyuncu, ya da şimdiye kadar oynamış en kötü oyuncu. Görünüşe göre, arası yok."



23 yaşındaki oyuncu, bu sezon maç başına sayılarda (14.2) ve üç sayı isabetinde (7.8 şutta %38.5) kariyerinin en iyi rakamlarına ulaşırken, ayrıca 5.6 asist, 4.2 ribaund ve 1.3 top çalma ortalamaları yakalıyor.



