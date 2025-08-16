Göztepe ilk dakikada penaltı bekledi

Göztepe, Fenerbahçe maçının ilk dakikasında penaltı bekledi.
Janderson, ceza sahası içinde Sofyan Amrabat ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Göztepeli futbolcular penaltı bekledi.
Hakem Yasin Kol oyunu devam ettirdi. Top oyundan çıktıktan sonra VAR hakemi Onur Özütoprak'tan da inceleme uyarısı gelmedi.
Janderson, ceza sahası içinde Sofyan Amrabat ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Göztepeli futbolcular penaltı bekledi.
Hakem Yasin Kol oyunu devam ettirdi. Top oyundan çıktıktan sonra VAR hakemi Onur Özütoprak'tan da inceleme uyarısı gelmedi.