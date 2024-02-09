Göztepe'den ABD'ye transfer

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Michee Ngalina, ABD'nin Hartford Athletic takımına transfer oldu.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Michee Ngalina'nın Hartford Athletic'e kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Michee Ngalina'ya teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
2022-2023 sezonu devre arasında takıma katılan Ngalina, 16 maçta 3 gol kaydetti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Michee Ngalina'nın Hartford Athletic'e kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Michee Ngalina'ya teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
2022-2023 sezonu devre arasında takıma katılan Ngalina, 16 maçta 3 gol kaydetti.