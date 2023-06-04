Göztepe'de Ali Akman yolcu

1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezonda Ali Akman ile yola devam etmeyecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
Abone Ol
Göztepe'de Ali Akman yolcu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Haziran 2023 13:31
Spor Toto 1. Lig'de yeni sezonun kadro çalışmalarına başlayan Göztepe'de yolcular netleşti.

Kiralıklarla birlikte 13 futbolcusuyla sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek sarı-kırmızılılarda golcü Ali Akman'ın kesin olarak gelecek sezon Göztepe'de devam etmeyeceği bildirildi.

Sezon başında büyük umutlarla Göztepe'ye gelen ve flaş transferlerin arasında gösterilen Ali Akman, 14'ü lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere 16 müsabakaya çıktı. Toplam 566 dakika sahada kalan 21 yaşındaki futbolcu ne gol atabildi ne de asist yapabildi. Son haftalarda forma şansı dahi bulamayan Ali Akman'ın Göztepe defteri kapandı.

Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un sözleşmeli oyuncusu olan Ali'de opsiyon kullanmayı düşünmeyen Göztepe yönetimi, mukavelesi bitecek bazı yerli futbolcuları da takımda tutmayı düşünmüyor.

Kaptan Yasin Öztekin'in de bu isimlerden biri olduğu, deneyimli futbolcunun faal futbol kariyerini sonlandırmayı düşündüğü ifade edildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery