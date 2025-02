Göztepe'de 100'üncü yıl coşkusu başladı

Göztepe, 100'üncü yıl kutlama etkinliklerine başladı. Süper Lig'de İzmir'i başarıyla temsil eden sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen organizasyonla 100 yaşına ilk adımını attı. Etkinliğe İzmir Valisi Süleyman Elvan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Ak Parti Milletvekilleri Mehmet Kasapoğlu, Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Onursal Başkan Mehmet Sepil, A takım oyuncuları, genç sporcular ve taraftarlar katıldı.



Gerçekleştirilen lansmanda bu özel yılın anısına kulübün başarılarla dolu tarihi sporseverlere yansıtıldı. Göztepe'nin köklü geçmişi ve geleceğe dair vizyonu da taraftarlara tanıtıldı. 100'üncü yıl meşalesinin yakıldığı organizasyonda özel olarak üretilen formalar ve yine bu sezona özel tasarlanıp taraftarın oylarıyla belirlenen logo da etkinlikte görücüye çıkarıldı. Etkinlikte ilk sözü alan Onursal Başkan Mehmet Sepil büyük bir gurur yaşadığını dile getirdi. 100'üncü yıl meşalesini hep birlikte yaktıklarını ifade eden Sepil, "Bu meşale azmin meşalesidir. Başarının meşalesidir, çocuklarımızın, sağlımızın, neşemizin, dostluğun, idealin ve hallerin meşalesidir" dedi.



'GÖZTEPE'NİN TARİHTEKİ YERİ DOLDURULAMAZ'



Sepil'in ardından söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Göztepe'nin birçok başarısına şahit olduğunu dile getirdi. Göztepe'nin 100'üncü yıl dönümünde çok değerli bir an yaşadığını ifade eden Tugay, "Benim çocukluğum bu stada birkaç yüz metre ileride geçti. Göztepe'nin şanlı tarihini yakından izleme, başarılarına şahit olma şansı buldum. Göztepe'nin İzmir'in spor tarihinde yeri doldurulamaz. Göztepe İzmir'in tek Süper Lig temsilcisi ayrıca 16 branşta amatör sporcunun yetişmesine çok katkı veren bir kulüp. Göztepe'nin sporcuları, gençleri ve çocukları hepimizin gurudur. Göztepe kültürünün iyi bilen İzmirli olarak, bir başkan olarak Atatürk'ün izinde olan Göztepelileri selamlıyorum" ifadelerini kullandı.



'TÜRK BAYRAĞINI GURURLA DALGALANDIRDI'



Ardından platforma çıkan İzmir Ak Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 100'üncü yılı büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını söyledi. Ceyda Bölünmez Çankırı, "100'üncü yılımız Göztepe'nin şanlı tarihine duyduğumuz bir saygının göstergesidir, bir gururdur. Göztepe sadece sahada başarıyla değil sokaklarda yaşattığı ruhla da büyük bir kulüp olduğunu gösteriyor. Göztepe, Avrupa'da yarı final oynayan bir takım olarak adını tarihe yazdırmış, Türk bayrağını dalgalandırmıştır. Futbolun temel taşlarından birini oluşturmuştur. Göztepe zor zamanlar yaşasa da armasına duyduğu sadakatle küllerinden doğmayı başardı" cümlelerini kurdu.



'ISSIZ KUYTU KÖŞELERDEN DÖNDÜK'



Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, 100 yıl önce Göztepe'yi şanlı tarihine ulaştıracak temellerin atıldığını dile getirdi. Kaya, "Öncelikle ilk başkanlarımızı rahmetle anıyorum. 100 yıllık bir efsaneyi onlar kurdular. Taraftarımızın bir söylemi var, 'Göztepe bu her şeyi yaşayacaksın.' Göztepe 68-69 Avrupa'da yarı final oynamışken 2006'da amatöre düştü. Biz en dibi de gördük. İsyan Marşı'nda 'Issız kuytu köşelerden döneceğiz' dedik. Şu an yine Süper Lig'de beraberiz. Başkanımız Mehmet Sepil'e şükranlarımızı sunuyoruz. Sepil duruşuyla, vizyonuyla çok önemli bir yere getirdi. Göztepe'yi yurt dışından ilk yatırım alan kulüp haline getirdi" dedi.



'TÜRKİYE'NİN AYDINLIK YÜZÜ OLACAK'



Dünyanın en güzel statlarında birinde olduklarını vurgulayan Ak Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu ise şu açıklamaları yaptı:



"Çok özel mekandayız, dünyanın en güzel statlarından birindeyiz. Heyecanlıyız, mutluyuz, umutluyuz. Gençler birbirinden heyecanlı, ışık saçan, umut vaat eden Türkiye'nin gururu olan gençlerimiz var. Yıldızlarımız var, şampiyonlarımız var. Bu şampiyonların arkasında değerli veliler var. Bu tablo Türkiye yarının aydınlık olacağının tablosu. Göztepe sadece bir futbol kulübü değil, tüm branşlarıyla örnek kulüp, örnek bir yönetim sergileyen bir kulüp. Yarınların olimpiyat şampiyonları, takım branşında şampiyon kulüpleri göreceğiz. Göztepe nice yüz yıllara yürüyecek."



'GÖZTEPE GÖĞSÜMÜZÜ AYDINLATACAK'



Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Göztepe'nin 2'nci yüz yılına gururla yürüdüğünü söyledi. Göztepe'nin kuruluşunda bu yana büyük bir tecrübeyle yürüdüğünü aktaran Dağ, "Göztepe yeni yüzyılda bizim göğsümüzü aydınlatacaktır. Evlatlarımız her alanda spor faaliyetlerinde bulunuyorlar. Binlerce, yüzlerce genç kardeşlerim yarınlarda Göztepe'ye şampiyonluklar kazandıracaktır. Gençlerimizin ülkemize madalyalar kazandıracağından hiç şüphem yok. Ben 2011 yılında bu şehirde milletvekili oldum, her kulübümüzün talebini geri çevirmemeye gayret ettik. Bu stadın ortaya çıkmasın da Mehmet Sepil taşın altına elini koydu. Cumhurbaşkanımız ve eski başbakanımız Binali Yıldırım önderliğinde bu stadı kazandırdık. Bize ne zaman makul taleplerle gelinirse sonuna kadar arkasındayız" dedi.



'TARİHE YAKIŞIR KUTLAMA BÖYLE OLUR'



Organizasyonda söz alan İzmir Valisi Süleyman Elvan, "14 Haziran'da zirveye ulaşacak etkinlikler dizisinin başlangıcını veriyoruz. Mehmet Sepil'in getirmiş olduğu farklılığı, özel tarzı görüyoruz. Birçok kulübün özel günleri var ama kendi tarihine, başarısına yakışır kutlama böyle olur. Göztepe Süper Lig'de yer aldığı için futbola yeni anlayış getirdi. Tüm branşlarda, tüm gençleri ve tüm bileşenleri sporun içine kattı. Göztepe'nin sadece bir futbol değil bir spor kulübü olduğunu gösterdiği için Mehmet Sepil'e teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.