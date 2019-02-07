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Gomis'ten Terim'e: "Kalbim seninle Baba"

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Fatih Terim'e sosyal medya hesabı üzerinden destek mesajı yayınladı.

Kaynak: Sporx.com
Gomis'ten Terim'e: 'Kalbim seninle Baba'
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07 Şubat 2019 15:13
Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, babasını kaybeden Fatih Terim'e kişisel sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı diledi.

Gomis, "Kalbim seninle Baba" yazarak Fatih Terim ile olan bir fotoğrafını paylaştı.

İşte Bafetimbi Gomis'in o paylaşımı:




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