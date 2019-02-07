Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, babasını kaybeden Fatih Terim'e kişisel sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı diledi.
Gomis, "Kalbim seninle Baba" yazarak Fatih Terim ile olan bir fotoğrafını paylaştı.
İşte Bafetimbi Gomis'in o paylaşımı:
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Gomis, "Kalbim seninle Baba" yazarak Fatih Terim ile olan bir fotoğrafını paylaştı.
İşte Bafetimbi Gomis'in o paylaşımı:
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın