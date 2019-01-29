GollerCepte'nin en popüler golünü Mehmet Ekici attı

Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte'de Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasının en popüler golü Fenerbahçe'nin yıldızı Mehmet Ekici'den geldi. GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında atılan toplam 21 gol, 420 bin kez izlenirken sarı-lacivertlileri Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 1-0 öne geçiren gol, 83 bin kez takip edildi.



176 bin kişi izledi



Geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor maçı oldu. 3-2 ev sahibinin galibiyeti ile tamamlanan mücadeleyi uygulama üzerinden 176 bin kişi izledi.



En çok izlenen video: Rabiot takası söz konusu değil



Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig'in 19. haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 470 bin kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının en çok takip edilen videosu 'Rabiot takası söz konusu değil' oldu. Bu video, uygulama üzerinden bin kişi tarafından izlendi.



4 Büyük Lig'in maçları da GollerCepte'de



Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte, futbolseverleri Avrupa'nın en önemli ligleriyle buluşturmaya da devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'in tüm maçlarının gol ve özetlerini kullanıcılarına sunan GollerCepte uygulaması, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1 ve İngiltere Premier Lig'in de 4-5 dakikalık maç özetlerini yayınlıyor.



Ayrıca GollerCepte uygulaması üzerinden, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon başında kullanılmaya başlanan görüntülü video hakem sistemi olan VAR görüntülerine de erişilebiliyor.



Tüm operatörlere açık



GollerCepte uygulaması Apple ve Google uygulama dükkânlarından ya da GOL yazıp 2200'ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor. GollerCepte kullanıcılarına videolar haricinde seçtikleri takımla ilgili birçok bilgi de SMS ile anında ceplerine geliyor. Taraftarlar ayrıca, http://gollercepte.tv adresine de ücretsiz olarak ulaşıp http://trcll.im/GollerCepte adresinden uygulamayı indirebiliyorlar.



