Golf tutkunları Cumhuriyet Bayramı'nı Turkcell Platinum Golf Challenge'da kutlayacak

TURKSPORU'nun en büyük destekçisi olan Turkcell, yepyeni bir turnuvayla golf sporuna desteğini aralıksız sürdürüyor.



Bu yıl ilk kez Klassis Golf Kulübü'nde düzenlenecek Turkcell Platinum Golf Challenge, yerli yabancı yaklaşık 200 golfçüyü bir araya getirecek. Turnuva, Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak 28-29 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.



Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun ev sahipliği yapacağı turnuvaya, aralarında Hakan Çarmıklı, Ahmet Özyazıcı, Sabri Yiğit, Nuri Egeli, İhsan Kızılkaya, Cavit Yıldız, Hamit Altıntop'un dabulunduğu iş, sanat, cemiyet ve spor hayatından birçok ünlü de katılacak.



Sporcular kırmızı ve beyaz giyecek



İki gün sürecek turnuvada, oyuncular turnuva boyunca Cumhuriyet Bayramı'na özel kırmızı ve beyaz kıyafetlerle mücadele edecek. 18 çukurluk sahada oynanacak turnuvada "Erkekler A-B-C" ve "Kadınlar A-B-C" kategorilerinde şampiyonlar belli olacak. Turkcell Platinum Golf Challenge, 29 Ekim Pazartesi günü 16.30'da gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.



