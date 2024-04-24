Gobert: "Fransa'dan gelip ödüller kazanmam, insanları gücendiriyor"

Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert kendisini eleştirenlere değindi ve oyuna yarattığı etkinin insanları "gücendirdiğini" söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Gobert: 'Fransa'dan gelip ödüller kazanmam, insanları gücendiriyor'
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24 Nisan 2024 13:48
Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert kendisini eleştirenlere değindi ve oyuna yarattığı etkinin insanları "gücendirdiğini" söyledi.

Medyayla yaptığı bir sohbette Gobert, kariyerinin bu kadar tartışmalı olmasına ve NBA hayran kitlesi tarafından sıklıkla göz ardı edilmesine dair bakış açısını açıkladı.

Gobert, bunu oyun stili ve uluslararası bir sporcu olarak statüsünün bir karışımı olarak değerlendirdi:

"Onların gözünde ben Fransa'dan gelip birçok ödül kazanan tuhaf adamın tekiyim. Ve bu da insanları rahatsız edebiliyor. Maçlara oldukça benzersiz bir şekilde etki ediyorum.

Belki diğerleri kadar havalı ya da gösterişli olmaması buna saygı duymalarını zorlaştırıyordur. Çoğunlukla yanlış anlaşılan biri olduğumu düşünüyorum ve bu da birçok kişiyi gücendiriyor."

NBA'de 10 yılı aşkın süren kariyerinde üç kez All-Star, üç kez Yılın Savunmacısı ve 4 kez All-NBA kadrosu üyesi seçilmiş olan Gobert, boyalı alan ve çember savunuculuğuyla yarattığı etkiyle Timberwolves'u en iyi savunma takımlarından biri haline getirmişti.

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