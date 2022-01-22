Giresunspor'da, Alanyaspor öncesi 4 eksik

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak GZT Giresunspor'da 4 eksik var.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'da, Alanyaspor öncesi 4 eksik
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22 Ocak 2022 16:39
GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Mert Güzenge yönetecek.

Ligde 22 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyet alan Karadeniz temsilcisi, 26 puanla 14. sırada yer alıyor.

Yeşil-beyazlı takım, Aytemiz Alanyaspor karşısında galip gelerek alt sıralardan uzaklaşma hedefinde.

4 FUTBOLCU FORMA GİYEMEYECEK

GZT Giresunspor'da Afrika Uluslar Kupası maçları için ülke milli takımlarına davet edilen Hamidou Traore ve Souleymane Doukara, kart cezalısı Pelupessy ile ameliyat edilen Erol Can Akdağ, pazar günü oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

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