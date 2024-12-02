Gine'de olaylı maç: 100 kişi hayatını kaybetti!

Gine'de Devlet Başkanı Devlet Başkanı Mamadi Doumbouya'nın onuruna düzenlenen futbol turnuvası kanlı bitti.N'zerekore ve Labe arasında oynanan mücadelede hakemin Labe takımından iki oyuncuyu kırmızı kartla atması sonrası taraftarlar hakeme tepki olarak sahaya taş atmaya başladı. Polisin taraftarlara müdahale etmesinin ardından ise tansiyon iyice yükseldi.Yaşanan bu olaylar sonrası birçok taraftar polisin müdahalesinden kaçmak için stadın duvarından atlayarak kaçmaya çalıştı. Stadyum dışına da taşınan olaylarda polisle vatandaş karşı karşıya geldi.Çıkan olaylarda 100'e yakın kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, hastaneler ve morgların dolduğu belirtildi.AFP'ye konuşan bir doktor," ifadelerini kullandı.Konuya ilişkin açıklama yapan Gine Başbakan Bah Oury, yerel yetkililerin bölgede sükunetin yeniden tesis etmeye çalıştığını söyledi. Bah ayrıca hastanelerin de yaralı insanlara müdahaleye devam ettiğini ifade etti.