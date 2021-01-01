Giannis: "Koç Monty'yi soyunma odasına ben çağırdım"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, NBA Finalleri sonrası Bucks'ın soyunma odasına gelen Phoenix Suns koçu Monty Williams'ı kendisinin çağırdığını açıkladı.



Giannis, Williams'ın NBA Finalleri'nin 6. maçından sonra Bucks'ın soyunma odasına yaptığı ziyaret hakkında bazı açıklamalarda bulundu.



Bucks süperstarı, Larry O'Brien kupasını eve götüren tarafı tebrik eden Williams ile soyunma odasına beraber girdiğini açıkladı:



"Onunla soyunma odasına beraber girdik. Ondan ötürü insanlara müziği ve şampanya dökmeyi durdurmalarını söyledim. O da takımla konuşup bizi tebrik etti."



Antetokounmpo, Williams'a gelecek sezon aynı aşamada tekrar buluşabileceklerini ve NBA Finalistleri olarak "bu sezonu tekrarlayabileceklerini" söylemişti.



