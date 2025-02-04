Giannis, Doncic-Davis takasıyla NBA'deki 'sadakate' değindi

Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, NBA yıldızları Luka Doncic ve Anthony Davis arasında gerçekleşen takas üzerine düşüncelerinde NBA'deki sadakat kavramını sorguladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Giannis, Doncic-Davis takasıyla NBA'deki 'sadakate' değindi
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04 Şubat 2025 14:30
Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, NBA yıldızları Luka Doncic ve Anthony Davis arasında gerçekleşen takas üzerine düşüncelerinde NBA'deki sadakat kavramını sorguladı.

Antetokounmpo ligin birçok takipçisi gibi, Doncic ve Davis'in büyük takasının gündeme ilk düştüğünde "yalan haber" olduğunu düşünenler arasındaydı.

ESPN'den Shams Charania haberi ilk duyurduğunda binlerce kişinin bu tepkiyi vermesi üzerine, tüm detayları verirken "Evet, gerçek." ifadesini kullanmıştı.

Antetokounmpo, Dallas Mavericks'in Doncic'i takas etme kararının NBA'de oynamanın acı gerçeklerinden biri olduğunu söyledi:

"İçinde yaşadığımız dünya bu. Bu bir iş, kimsenin güvende olmadığını anlamamız gerekiyor. Günün sonunda , ki bunu geçmişte de söylemiştim, her gün değerlendirme altında oluyorsunuz. Hiçbir şeyi hafife alamazsınız."

Antetokounmpo ayrıca yıldız oyunculara sıklıkla uygulanabilen "çifte standarda" atıfta bulunarak, insanların Dallas'ın en büyük yıldızını gönderirken verdikleri tepkiyi, "yıldız oyuncular benzer kararları aldığında" da göstermeleri gerektiğini" sözlerine ekledi.

Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant de Antetokounmpo ile aynı düşüncelerini paylaşmış, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada takası "delice" olarak nitelemiş ve "herkesin takas edilebileceğine" inandığını belirtmişti.

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