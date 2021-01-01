Giannis, aşı olduğunu açıkladı: "Ailem için doğru olanı yaptım"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, KOVID-19 aşısını olduğunu açıkladı.



Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving ve Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins de dahil olmak üzere yüksek profilli bazı NBA oyuncuları aşılanmamışken, Giannis, takımın medya gününde aşılanmış olduğunu doğruladı:



"Kendim ve ailemin korunması adına doğru olanı yaptım. Aşı oldum. Güvende olmak, benim için en iyi karardı. Ben doktor değilim ve gelecekte neler olabileceğini bilmiyorum. Ama çocuklarım var. Şu anda bunun ailemi güvende tutacağını biliyorum."



Geçtiğimiz sezon sakatlanmış olan dizinden de bahseden Giannis, dinlenmesi gerekebileceğini tekrarladı:



"Bu konuda hiç acelem yok. Oynamaya hazırım. Tekrar acı hissedersem, vücuduma kulak vermek zorundayım."



"HEDEF HALA ŞAMPİYONLUK!"



Antetokounmpo ayrıca, kendisinin ve takımının ana hedefinin halen şampiyonluğu kazanmak olduğunu da sözlerine ekledi:



"Tatmin olmuş durumda mıyız? Şahsen hiç öyle hissetmiyorum. Şampiyonluk kazanmış her NBA oyuncusu, daha öncesinde 'Yeterince iyi değilim, takımımı şampiyonluğa taşıyamam.' benzeri şeyler hissetmiştir.



Ama şu anda artık bunu başarabileceğimizi ve tekrar yapabileceğimizi biliyoruz. Şimdi daha iyiye gitmek ve bu başarıya tekrar ulaşmak istiyorum. Şampiyonluğu kazandığınızda gevşemiyorsunuz, tam tersi oluyor."



