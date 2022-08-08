GHEZZAL: "ISMAEL, ISRARLA ŞUT ATMAMI İSTEDİ"

"4-5 MAÇ SONRA FARK YARATAN BİR TAKIM OLURUZ"

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Beşiktaş'ı Kayserispor maçında sırtlayan Rachid Ghezzal, attığı golle ilgili detayları anlattı. Cezayirli yıldız, bu golü daha önce çalıştıklarını dile getirdi.90+6. dakikada ağları havalandıran Ghezzal, "Attığım gol antrenmanlarda çalıştığımız bir pozisyondu. Hocamız Valerien Ismael, sürekli ceza alanından içeri girip kaleyi gördüğüm an şut atmamı istedi. Bunu çok çalıştık. Wout, rakip savunmayla güzel bir duvar oldu. Bana sadece vurmak kaldı" ifadesini kullandı.Beşiktaş'a maksimum katkı vermek istediğini belirten Ghezzal, "Galibiyeti hak ettik. İlk yarı tam aksi bir durum vardı. Önemli olan kazanmaktı. 4-5 maç sonra fark yaratan bir takım oluruz" dedi.