Philadelphia 76ers yıldızı Paul George, Los Angeles'taki LA Clippers taraftarlarını eleştirerek, 'B takımı' iddiasında haklı olduğunu söyledi.



'Podcast P' programının son bölümünde Clippers taraftar kitlesine doğrudan konuşan George, takımın yeni arenası Intuit Dome'u doldurmadıklarını belirttiği taraftarların, kendisinin şehrin 'B Takımı' olduğuna dair iddiasını kanıtladıklarını belirtti:



"Anma videosu gösterilirken tezahürat ediyorlardı. Ben de bunu dinlemek istemediğim için elimle işaret yaptığım anda, yuhalamaya geri döndüler. Ben Clippers'a 'B takımı' demedim, sadece LA'deki insanların her yere gittiğinizde 'Lakers'a gitmeliydin' demesi nedeniyle B takımı gibi hissettirdiğini söyledim.



Bu bir küçümseme falan değildi. Ben bir Clippers oyuncusuydum, orada oynamayı ben istemiştim. Ama haklı olduğumu kanıtladılar. Intuit Dome'u doldurmuyorlar. Orası sizin eviniz, sizin takımınız. Gidip desteklemeniz lazım."



Clippers, bu yaz Inglewood'da yaklaşık 2 milyar dolara mal olan yepyeni, son teknoloji arenası Intuit Dome'u ziyaretçilere açmıştı. 18 bin taraftar kapasiteli arenanın, maç başına 16 bin 827 taraftar çekerek ligde bu alanda 25. sırada olan Clippers için fazlasıyla yeterli olduğu düşünülüyor.



Geçtiğimiz sezon Clippers, bu listede ortalama 18 bin 945 taraftarla 10. sırada yer alıyordu.



