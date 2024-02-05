Genç milli kayakçıların, Dünya Şampiyonası'ndaki mücadelesi başladı

Kayaklı Koşu Gençler ve 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, Slovenya'da başladı.Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Planica Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonada kadınlarda Zülfiye Soyaslan, Rabia Akyol ve Şennur Kartal, erkeklerde ise Abdullah Yılmaz, Yusuf Talay ve Muhammet Sait Soyak Türkiye'yi temsil ediyor. Harun Akyol ve Erkan Orhan ise antrenör olarak görev yapıyor.Organizasyonun ilk gününde genç erkekler sprint (1200 metre) yarışında Abdullah Yılmaz, 2.27.73 derecesiyle 46'ncı, Muhammet Sait Soyak ise 2.39.47 derecesiyle 84'üncü sırada yer aldı.Kadınlarda ise Rabia Akyol 3.09.89'luk derecesiyle 62'nci, Zülfiye Soyaslan ise 3.22.49'luk dereceyle 72'nci sırada müsabakayı tamamladı.Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, 11 Şubat'ta sona erecek şampiyonada mücadele eden milli sporcu ve antrenörlere başarılar diledi.