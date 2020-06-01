Gaziantep FK'de son iki test negatif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen personelin yapılan yeni testlerinin negatif sonuçlandığı bildirildi.
Gaziantep FK'den yapılan açıklamada, 28 Mayıs'ta yapılan testte bir personelde pozitif Kovid-19 vakasına rastlandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Hastanede kontrol altında tutulan personelimize yapılan son iki Kovid-19 testi de negatif sonuçlanmış olup, takımımız gruplar halinde gerçekleştirdiği antrenmanı bu akşam saatlerinde sürdürecektir." ifadesine yer verildi.
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Gaziantep FK'den yapılan açıklamada, 28 Mayıs'ta yapılan testte bir personelde pozitif Kovid-19 vakasına rastlandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Hastanede kontrol altında tutulan personelimize yapılan son iki Kovid-19 testi de negatif sonuçlanmış olup, takımımız gruplar halinde gerçekleştirdiği antrenmanı bu akşam saatlerinde sürdürecektir." ifadesine yer verildi.
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