Gaziantep FK'de son iki test negatif çıktı

Gaziantep Futbol Kulübünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen personelin yapılan yeni testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu

Haber; AA
Gaziantep FK'de son iki test negatif çıktı
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01 Haziran 2020 15:14
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen personelin yapılan yeni testlerinin negatif sonuçlandığı bildirildi.

Gaziantep FK'den yapılan açıklamada, 28 Mayıs'ta yapılan testte bir personelde pozitif Kovid-19 vakasına rastlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Hastanede kontrol altında tutulan personelimize yapılan son iki Kovid-19 testi de negatif sonuçlanmış olup, takımımız gruplar halinde gerçekleştirdiği antrenmanı bu akşam saatlerinde sürdürecektir." ifadesine yer verildi.

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