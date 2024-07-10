Gaziantep FK, Yunanlı kaleciye imza attırıyor

Florin Nita defterini kapatan Gaziantep Futbol Kulübü, Yunan kaleci ile her konuda anlaştı.



Kırmızı-Siyahlı takım için ismi gündeme gelen Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK'ın formasını giyen kaleci Georgios Athanasiadis'ın yanı sıra bir başka Yunan kalecinin de gündemde olduğu öğrenildi.



Kırmızı-Siyahlıların yeni sezonda kalesinde YUnanlı bir kalecinin olması kesinleşti. [Olay Medya]





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