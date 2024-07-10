Gaziantep FK, Yunanlı kaleciye imza attırıyor

Gaziantep Futbol Kulübü yeni sezona yeni bir kaleci ile başlayacak. Yunanlı file bekçisi ile anlaşma sağlandı.

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Gaziantep FK, Yunanlı kaleciye imza attırıyor
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10 Temmuz 2024 13:20
Florin Nita defterini kapatan Gaziantep Futbol Kulübü, Yunan kaleci ile her konuda anlaştı.

Kırmızı-Siyahlı takım için ismi gündeme gelen Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK'ın formasını giyen kaleci Georgios Athanasiadis'ın yanı sıra bir başka Yunan kalecinin de gündemde olduğu öğrenildi.

Kırmızı-Siyahlıların yeni sezonda kalesinde YUnanlı bir kalecinin olması kesinleşti. [Olay Medya]

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