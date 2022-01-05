Gaziantep FK, Luka Stankovski'yi kadrosuna kattı

Gaziantep Futbol Kulübü, 2002 doğumlu Makedon futbolcu Luka Stankovski ile anlaşmaya vardı.



Makedonya futbolunda geleceğin en potansiyelleri futbolcuları arasında gösterilen Stankovski, önceki gün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen sağlık kontrollerini başarıyla tamamladıktan sonra Gaziantep'e gelerek 4.5+1 yıllık anlaşma imzaladı.



Kulüp Başkanı Cevdet Akınal, Başkan Yardımcısı Ahmet Fikret Kileci ve Genel Sekreter Erhan Özmen'in de katıldığı imza töreniyle birlikte genç yıldız adayı resmi sözleşmeye imza attı.





"ÇOK BÜYÜK BİR YILDIZ ADAYINI ARAMIZA KATTIK"

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Cevdet Akınal, "Luka Stankovski kulüp olarak bir süredir yakından takip ettiğimiz bir futbolcuydu. Gerek ülkesi ve gerekse de Avrupa'da yakından bilinen ve geleceğin en büyük potansiyelli futbolcularından birisi olarak gösteriliyor. Kulübümüze böyle önemli bir genç yeteneği katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu transfer için bir süre önce yönetici arkadaşlarımız Fikret Kileci, Erhan Özmen ve CEO'muz Erhan Yüksek Makedonya'ya giderek oyuncunun hem ailesini hem de kulübünü ikna etmeyi başardılar. Çok önemli bir transfere imza attığımızı düşünüyorum, bu transferin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Luka'ya da aramıza bir kez daha hoş geldin diyor, başarılar diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Luka Stankovski kimdir?

2 Eylül 2002 yılında Makedonya'nın Skopje kentinde dünyaya gelen Luka, futbola Vardar alt yapısında başladı. 2015 yılında Rabotnicki kulübüne transfer olan başarılı orta saha, burada gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı. Merkez orta saha mevkisinde forma giyen ve 1,90 cm'lik boyuna rağmen oyun tekniğiyle ön plana çıkan Luka, kariyerinde 48 resmi karşılaşmaya çıkıp 11 kez gol sevinci yaşadı.