Gaziantep FK'den Kiev ve transfer operasyonu

FIFA, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'dan ayrılan futbolcuların transfer ve kayıt dönemi açık olmayan ülkelere gidebilmesi için özel bir karar aldığını açıklamasının ardından Gaziantep FK'da harekete geçti...



FIFA'nın kulüplerin istisna durum sonrasında yapılan değişiklikle söz konusu durumda olan oyunculardan en fazla 2 ismi kadrolarına katabileceğini açıklaması üzerine kırmızı siyahlı kulüpte Ukrayna'da belirlediği bir kaç oyuncuyla temasa geçtiği öğrenildi. Gaziantep FK'nın irtibata geçtiği futbolcunun ismi sır gibi saklanırken oyuncunun Kiev'de bulunduğu ve Rus birliklerinin o bölgeyi abluka altına almasının yanı sıra şehrin sürekli çatışma halinde olmasından dolayı oyuncunun Kiev'de mahsur kaldığı bildirildi.



ÇABA SARFEDİLİYOR



Gaziantep FK Ukrayna'da savaş içinde bulunan transfer etmek istediği oyuncuyu başkentten çıkartmak için bir arayış içerisinde olurken ülke yetkilileri ile de görüşmeler yapılıyor. Futbolcuya zarar gelmeden Polonya üzerinden önce İStanbul sonra Gaziantep'e getirmeyi planlayan Gaziantep FK'nın büyük bir çaba içerisinde olduğu belirtiliyor.



FIFA FESİH YOLUNU AÇTI



FIFA'nın Ukrayna'daki futbolcular için çıkardığı yeni bildiride transfer dönemi kapalı takımlara 2 oyuncu transfer etme hakkı tanırken yabancı kontenjanı dolu kulüpler içinde bir kolaylık sağladı. Gaziantep FK TFF'nın kuralı gereği 14 yabancı hakkını doldururken FIFA'nın yeni bildirisine göre 1 oyuncuyu fesih yapıp yerine Ukrayna'dan transfer edeceği oyuncuyu ekleyebilecek. Bu doğrultuda TFF ile de görüşme halinde olan kırmızı siyahlı kulüp transferin gerçekleşmesi durumunda mevcut yabancılardan biriyle sözleşmesini feshedek.



8 MAÇLIK YA DA GELECEK SEZON



Teknik direktör Erol Bulut'un da sıcak baktığı ancak savaş psikolojisininde oyuncu üzerinde etkisi olabileceği varsayımından yola çıkarak ne kadar faydalı olabileceği konusunda bazı soru işaretlerinde olduğu kafalarda belirirken transfer edilecek futbolcunun bu sezon mu yoksa gelecek sezon için mi olması gerektiğide tartışma konusu oldu. Gaziantep FK tüm bu düşünceler doğrultusunda görüşmelerini yaparken sözleşmesi fesih edilecek oyuncu konusunda da fikir alışverişi yapıldığı gelen bilgiler arasında yer aldı.



HABER: Ali Budak





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