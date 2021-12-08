Gaziantep FK'de Fenerbahçe hazırlıkları başladı

Gaziantep FK, Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'de Fenerbahçe hazırlıkları başladı
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08 Aralık 2021 16:02
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, çabukluk çalışmalarıyla sürerken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip çalışmalarına Perşembe günü devam edecek.


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