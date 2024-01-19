Gaziantep FK'de 2 oyuncuyla yollar ayrıldı

Gaziantep FK, Oğulcan Çağlayan ve Naoufel Khacef ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

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Gaziantep FK'de 2 oyuncuyla yollar ayrıldı
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19 Ocak 2024 15:59
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Oğulcan Çağlayan ve Naoufel Khacef ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Naoufel Khacef ve Oğulcan Çağlayan ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Naoufel Khacef ve Oğulcan Çağlayan'a kulübümüze yapmış olduğu katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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