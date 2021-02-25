Garry Rodrigues: "Galatasaray'da en iyi oyuncu bendim"

Galatasaray'da yükselen, Fenerbahçe'de ise hayal kırıklığı yaratan Garry Rodrigues, Türkiye'deki günlerine değindi.

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Garry Rodrigues: 'Galatasaray'da en iyi oyuncu bendim'
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25 Şubat 2021 15:42
Garry Rodrigues
Garry Rodrigues
Fenerbahçe
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Garry Rodrigues, Türkiye' geçirdiği günlere değindi ve Cristiano Ronaldo ile bir anısını da paylaştı.

Arap basınına konuşan Rodrigues, "Galatasaray'da hep en iyi oyuncu bendim. En iyi oyuncu da hep ben seçilirdim. Ancak Bafetimbi Gomis geldi ve 2018'de takımın en iyisi olma unvanını benden aldı." dedi.

"İSTESEM FENERBAHÇE'DE KALABİLİRDİM"

Fenerbahçe'den kendi isteğiyle ayrıldığını söyleyen 30 yaşındaki oyuncu, "Cidde'de olmaktan mutluyum. Burada arkadaşlıklar edindim. Fenerbahçe'de kalabilirdim, sözleşmem de vardı ancak teknik direktörüm beni çağırınca geri dönmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

Profesyonel olduğu Portekiz'de Ronaldo ile anısı olduğunu söyleyen Rodrigues, "Portekiz'de oynarken Cristiano Ronaldo ile karşılaştım. Onunla Portekizce konuştum, benim Yeşil Burun Adaları'ndan olduğumu biliyordu. Ben istemememe rağmen bana formasını verdi. O harika bir oyuncu." diye konuştu.

Garry Rodrigues, bu sezon 12 maça çıktığı Al Ittihad'da 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



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