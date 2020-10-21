Galatasaray'da Omar için özel program

Galatasaray'da milli takımdan yorgun ve sakat dönen Omar Elabdellaoui, takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışmalarına devam etti.

Haber; Milliyet
Galatasaray'da Omar için özel program
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21 Ekim 2020 08:07
Alanya yenilgisinin ardından izin yapmayan Galatasaray, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı. Lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirirken, diğerleri ise pas oyunları, üçe üç dar alan çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

OMAR'A ÖZEL PROGRAM

Milli takımdan yorgun ve sakat dönen Omar Elabdellaoui, takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar hazırlıklarına bugün 17.00'de yapacağı idmanla devam edecek.



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