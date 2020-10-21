Galatasaray'da Omar için özel program

Alanya yenilgisinin ardından izin yapmayan Galatasaray, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı. Lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirirken, diğerleri ise pas oyunları, üçe üç dar alan çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.



OMAR'A ÖZEL PROGRAM



Milli takımdan yorgun ve sakat dönen Omar Elabdellaoui, takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.



Sarı-kırmızılılar hazırlıklarına bugün 17.00'de yapacağı idmanla devam edecek.



