Bafetimbi Gomis sonrasında gol sorunu yaşayan G.Saray, yeni sezona hücum hattında alternatifli kadroyla hazırlanıyor. Forvette Falcao, Diagne, Adem Büyük ve Oğulcan Çağlayan'a sahip sarı kırmızılı takımın kanatlarında ise Arda Turan, Emre Kılınç, Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu var. Babel'i düşünmeyen teknik direktör Fatih Terim, gol sorununu çözecek 4 oyuncu belirledi: Falcao, Diagne, Emre Kılınç ve Arda Turan. Bu 4'lünün 3'ü ceza ya da sakatlık olmadığı müddetçe ilk 11'e yazılacak.



A PLANI

Terım, ideal ilk 11'inde ileri üçlüsünü Arda Turan-Emre Kılınç-Falcao olarak belirledi. A Planı'nda sağ ayaklı Arda sol açıkta, solak Emre Kılınç sağ önde oynayarak tek forvet Falcao'yu besleyecek.



B PLANI

Arda ya da Emre'nin yokluğunda B Planı olarak çift forvetli düzene geçilecek ve Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında olduğu gibi Falcao-Diagne ikilisi birlikte görev yapacak.



ALTERNATİF PLAN

BU sezon yoğun maç fikstürü nedeniyle 50 maçı geçecek lig-kupa-Avrupa'daki zorlu maratonda sakatlık riskini önleme adına Radamel Falcao dinlendirilecek ve Mbaye Diagne tek başına ileri uçta görev alacak.



FEGHOULI MERKEZE

Adem, Oğulcan ve Kerem'i kulübeden hamle olarak gören Fatih Terim, Emre Akbaba takıma dönünce 10 numaralı sistemi de deneyecek. Feghouli ise kanattaki oyuncuların çokluğunda merkeze çekilecek.



DIAGNE: 49 Süper Lig maçında sahne alan Diagne, 42 kez ağları buldu.



EMRE KILINÇ: 3 sezon önce Sivasspor'a gelen Emre Kılınç, Yiğido ile 92 Süper Lig maçında 17 gol ve 19 asistlik katkı sağladı.



ARDA TURAN: Kariyerinde 191 kez G.Saray forması giyen Arda Turan, 44 kez rakip ağları sarsıp 76 kez de asist yaptı.



FALCAO: R.Plate ile başlayan kariyerinde Porto, Monaco, A.Madrid, M.United, Chelsea ve son olarak da G.Saray forması giyen Falcao için kulüpler toplamda 103 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödendi.



