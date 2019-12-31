Galatasaray'da 17,5 milyon euroluk ödeme planı

Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve yönetimi, Dursun Özbek ve futbol takımına toplamda 17,5 milyon euroluk ödeme yapmak için harekete geçti.

Kaynak: Sabah
Galatasaray'da 17,5 milyon euroluk ödeme planı
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31 Aralık 2019 10:24
Galatasaray'da eski başkan Dursun Özbek'in alacakları, mevcut yönetimin elini kolunu bağlarken, sarı-kırmızılı kulüpte yeni bir formül bulundu.

Dursun Özbek'in koydurduğu haciz nedeniyle bankadaki 120 milyon TL bloke edilmişti. Özbek'le uzlaşan ve yeni bir ödeme planı hazırlayan sarı-kırmızılı kulüp, 20 milyon Euro borçlu olduğu eski başkana ilk etapta 7.5 milyon Euro ödeme yapacak.

Yönetim, futbol takımına da ikinci yarı başlamadan 10 milyon Euro birikmiş alacağını ödeyecek.

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