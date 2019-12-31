Galatasaray'da eski başkan Dursun Özbek'in alacakları, mevcut yönetimin elini kolunu bağlarken, sarı-kırmızılı kulüpte yeni bir formül bulundu.
Dursun Özbek'in koydurduğu haciz nedeniyle bankadaki 120 milyon TL bloke edilmişti. Özbek'le uzlaşan ve yeni bir ödeme planı hazırlayan sarı-kırmızılı kulüp, 20 milyon Euro borçlu olduğu eski başkana ilk etapta 7.5 milyon Euro ödeme yapacak.
Yönetim, futbol takımına da ikinci yarı başlamadan 10 milyon Euro birikmiş alacağını ödeyecek.
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Dursun Özbek'in koydurduğu haciz nedeniyle bankadaki 120 milyon TL bloke edilmişti. Özbek'le uzlaşan ve yeni bir ödeme planı hazırlayan sarı-kırmızılı kulüp, 20 milyon Euro borçlu olduğu eski başkana ilk etapta 7.5 milyon Euro ödeme yapacak.
Yönetim, futbol takımına da ikinci yarı başlamadan 10 milyon Euro birikmiş alacağını ödeyecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın