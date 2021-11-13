Galatasaray U17 takımı, Fenerbahçe U17'yi Beknaz ile devirdi

TFF Elit U17 Ligi karşılaşmasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.Galatasaray U17'ye galibiyeti getiren goller 59 ve 90. dakikalarda Beknaz Almazbekov ve 90+1. dakikada Halim Ayaz Yükseloğlu'dan geldi.16 yaşındaki Beknaz Almazbekov'un attığı ikinci gol çok konuşuldu. Genç futbolcu, sol çaprazda buluştuğu topu harika bir vuruşla ağları havalandırdı.Beknaz Almazbekov, Dünya Fair Play Konseyi ve Avrupa Fair Play Birliği tarafından verilen Dünya Fair Play Ödülünü almıştı