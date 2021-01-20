Galatasaray Landes'i farklı geçti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women D Grubu'ndaki dördüncü hafta maçında Basket Landes Fransa'nın Basket Landes takımını 78-59 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Landes'i farklı geçti
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20 Ocak 2021 01:30
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu maçında Galatasaray, Fransa'nın Basket Landes takımını 78-59 mağlup etti.

Fransa'nın Bourges kentinde yapılan D Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden Galatasaray, Basket Landes ile karşı karşıya geldi.

Prado Spor Sarayı'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 17-11 geride tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, devre arasına 34-27 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda farkı daha da açan Galatasaray, üçüncü periyodunu 57-44 önde kapattığı karşılaşmayı 78-59'luk skorla kazandı.

Sarı-kırmızılılar böylece, grupta oynadığı dördüncü maçta ikinci galibiyetini elde etti.



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