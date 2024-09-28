Galatasaray Kulübünün eski yöneticilerinden Tarık Taşar vefat etti

Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticisi Tarık Taşar, vefat etti. Cenaze namazı, pazar günü Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Kulübünün eski yöneticilerinden Tarık Taşar vefat etti
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28 Eylül 2024 14:37
Galatasaray Kulübünün eski yöneticilerinden Tarık Taşar, hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2015-2018 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak kulübümüze hizmet etmiş Tarık Taşar'ın vefat haberi bizi derinden üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.

Tarık Taşar'ın cenazesinin pazar günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından kaldırılacağı bildirildi.

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