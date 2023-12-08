Galatasaray kazanıp, derbiyi rahat izlemek istiyor

Galatasaray'da cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi Adana Demirspor maçını kazanıp rahat bir hafta sonu geçirmenin planları yapılıyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray kazanıp, derbiyi rahat izlemek istiyor
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08 Aralık 2023 09:26
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Galatasaray, Adana Demirspor ile karşılaşacak.

HEDEF DERBİYİ RAHAT İZLEMEK

Ligde evinde oynadığı son 23 karşılaşmada 21 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden, son 6 karşılaşmanın tamamını kazanan sarı kırmızılı ekip hem bu seriyi sürdürmek hem de liderliğe yükselip Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki derbiyi daha rahat izleme amacında.

ADANA DEMİRSPOR ÇIKIŞ ARIYOR

4 maçtır kazanamayan, ayrıca bu sezon deplasmanda hiç galip gelemeyen Adana Demir ise kötü gidişe 'dur' deme amacında. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından geçtiğimiz günlerde teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayıran ve henüz yeni bir isimle anlaşmayan Adana ekibinin başında bu maç, antrenör Serkan Damla'nın olacak.



 
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