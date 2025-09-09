09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
0-014'
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
0-013'
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
0-013'
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
0-014'
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-012'
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Galatasaray'ın yeni transferi Uğurcan Çakır, imzayı attı!

Galatasaray, milli kaleci Uğurcan Çakır ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

calendar 09 Eylül 2025 18:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'ın yeni transferi Uğurcan Çakır, imzayı attı!
Galatasaray, milli file bekçisi Uğurcan Çakır ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu. 

Galatasaray'ın yeni transferi Uğurcan Çakır, imza sonrası yaptığı açıklamalarda sarı-kırmızılı formayı giyecek olmanın heyecanını dile getirdi.

"GALATASARAY'A YAKIŞIR BİR FUTBOL SERGİLEYECEĞİM"



Milli kaleci, hedefinin Galatasaray taraftarını mutlu etmek olduğunu vurguladı:

"Galatasaray'a yakışır bir futbol sergilemek, taraftarı mutlu etmek için buraya geldim. Terimin son damlasına kadar Galatasaray için mücadele edeceğim."

"UZUN BİR SÜREÇTİ, MUTLUYUM"

Transfer sürecine değinen Uğurcan, sonunda mutlu sona ulaştığını ifade etti:

"Uzun bir süreçti buraya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah taraftarımızın yüzünü kara çıkartmam, burada başarılı olurum."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"

Sarı-kırmızılı formayla Avrupa'da sahne alacak olmanın da altını çizen deneyimli file bekçisi, "Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
