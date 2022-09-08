Galatasaray'ın yeni stoperi İstanbul'da









Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı AaB Aalborg'un 21 yaşındaki stoperi Mathias Ross Jensen, İstanbul'a geldi.Ross için Vitesse ile görüşen ancak anlaşamayan Aalborg, Galatasaray ile masaya oturdu. Danimarka kulübü, 21 yaşındaki milli stoperi için 1.7 milyon euro istedi. Ayrıca, bu bedele ek olarak çeşitli başarı bonusları ve bir sonraki satışa yönelik pay talep etti.Galatasaray, Aalborg ile orta yolu buldu ve anlaştı.Aalborg altyapısından yetişen Mathias Ross, 17 yaşında profesyonel oldu ve düzenli olarak süre bulmaya başladı. 21 yaşında olmasına karşın Aalborg formasıyla 104 resmi maça çıktı. Ross, Danimarka alt yaş milli takımlarında da toplam 32 kez forma giydi.