Galatasaray'ın transferde kırmızı çizgisi: Icardi

Galatasaray Transfer Haberleri: Galatasaray yönetimi, satılacağı gündeme gelen Mauro Icardi'nin performansı kadar yeni jenerasyon üzerindeki etkisini de dikkate alıyor. Bu nedenle tecrübeli ismi transferde kırmızı çizgisi olarak görüyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın transferde kırmızı çizgisi: Icardi
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07 Aralık 2023 08:13
29 Aralık'ta Riyad'daki TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'ın yıldızları, Suudi Arabistan piyasasına çıkacak.

15 milyon Euro'ya Sevilla'ya gönderdiği Marcao'dan beri çift haneli rakamlara oyuncu satışı yapamayan G.Saray'ın, olası cazip tekliflere kapısı açık. Ancak yönetim, sadece bir oyuncu için kapıyı kapadı: Mauro İcardi.

Yaz döneminde Al-Hilal ve Al Shabab'dan gelen astronomik tekliflere rağmen sarı-kırmızılı takımı seçen Tangocu'nun adı, bir süre önce de dünya devi Real Madrid'le anıldı.

Arjantinli yıldızı satmayı düşünmeyen Galatasaraylı yetkililer, İcardi'nin yeni jenerasyon üzerindeki etkisini dikkate alıyor.

Minik çocukların Galatasaray'ı seçmesinde 1 numaralı faktör haline gelen yıldız isim, saha içi performans kadar saha dışındaki varlığıyla da Cimbom'da 'satılamaz' konumuna geldi. 

 
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