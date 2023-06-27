Galatasaray'ın rakibi Hull City

Galatasaray, 5 Temmuz Çarşamba günü Kocaeli'de Hull City ile karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın rakibi Hull City
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27 Haziran 2023 11:12
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hull City ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Hull City karşılaşmasının 5 Temmuz Çarşamba günü olduğu belirtildi.

Galatasaray ile Hull City arasındaki maç Kocaeli'de oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak.



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