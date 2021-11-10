Galatasaray'ın hazırlık maçında rakibi Bursaspor

Milli arada oyuncularına üç gün izin veren Fatih Terim forma şansı bulamayan isimleri hazırlamak istiyor.Geçtiğimiz milli arada olduğu gibi iki hazırlık karşılaşmasına çıkacak Aslan ilk olarak cumartesi günü Florya Metin Oktay Tesislerinde Bursaspor ile karşılaşacak.13 Kasım Cumartesi günü Florya'da yapılacak karşılaşma saat 14.00'de başlayacak.