Galatasaray 'ın Göztepe karşısında ilk 45 dakika ile ikinci 45 dakika arasındaki görüntüsünü değiştiren detaylardan biri daha ortaya çıktı.



Takım kaptanı Fernando Muslera ile teknik direktör Fatih Terim'in, devre arasında oyuncuları bir hayli etkileyen bir konuşma yaptıkları öğrenildi.



İlk olarak sözü Uruguaylı kaleci Muslera'nın aldığı ve "Bu futbol asla bize yakışmıyor. Biz bundan çok daha fazlasıyız. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Sahaya çıkıp her şeyi değiştirebiliriz. İşleri yoluna koymak hâlâ bizim elimizde. En iyisini yapmalıyız ve ne kadar iyi bir takım olduğumuzu yeniden kanıtlamalıyız" ifadelerini kullandığı bildirildi.



'Bu bizim diriliş maçımız'



Muslera'dan sonra Terim'in de öğrencileriyle konuşarak onları motive etmeye çalıştığı belirtildi.



Fatih hocanın konuşmasına, "Bu bizim diriliş maçımız" diye başladığı ve "Biz büyük bir takımız... Galatasarayız... Bunu herkese yeniden hatırlatmalıyız. Büyük takım olduğumuzu göstermek için ne yapıp edip bu maçı çevirmeliyiz. Sadece kazanmaya odaklanmanızı ve bir final maçı gibi mücadele etmenizi istiyorum" dediği öğrenildi.



