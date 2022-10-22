Galatasaray ile Alanyaspor 13. randevuda

Galatasaray ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 23 Ekim Pazar günü 13. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. İki müsabaka ise berabere sonuçlandı.



Geride kalan 12 maçta sarı-kırmızılı takımın 25 golüne, Alanya ekibi 14 golle karşılık verdi.



- İstanbul'daki maçlar



Galatasaray, Nef Stadı'nda Alanyaspor'u konuk ettiği 6 maçın 4'ünü kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi.



İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 15 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 4 gol atabildi.



- En farklı galibiyetler



Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.



Aytemiz Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.





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