Galatasaray, ikinci derbiyi de kazandı!

Galatasaray U19 ile Fenerbahçe U19, derbide karşı karşıya geldi. Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederken günün 2. derbi galibiyetine imza attı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren tek gol, 83. dakikada penaltıdan Ali Yavuz Kol'dan geldi.
İki takım arasında oynanan U21 maçını da Galatasaray, 2-0'lık skorla kazanmıştı.
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Galatasaray'a galibiyeti getiren tek gol, 83. dakikada penaltıdan Ali Yavuz Kol'dan geldi.
İki takım arasında oynanan U21 maçını da Galatasaray, 2-0'lık skorla kazanmıştı.
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