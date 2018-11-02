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Galatasaray, ikinci derbiyi de kazandı!

Galatasaray ile Fenerbahçe, U21 derbisinin ardından bu kez U19 maçında karşı karşıya geldi. U21 maçının ardından U19 derbisini de Galatasaray kazandı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray, ikinci derbiyi de kazandı!
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02 Kasım 2018 17:24
Galatasaray U19 ile Fenerbahçe U19, derbide karşı karşıya geldi. Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederken günün 2. derbi galibiyetine imza attı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren tek gol, 83. dakikada penaltıdan Ali Yavuz Kol'dan geldi.

İki takım arasında oynanan U21 maçını da Galatasaray, 2-0'lık skorla kazanmıştı.

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