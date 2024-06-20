Galatasaray için Pascal Grob iddiası

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim geldi.
PASCAL İDDİASI
Sarı-Kırmızılılar'ın Brighton'da forma giyen 33 yaşındaki Alman orta saha Pascal Grob'u gündemine aldığı iddia edildi.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon 47 maçta forma giyen Pascal Grob, 5 gol, 13 asistlik performans ortaya koymuştu.
PASCAL İDDİASI
Sarı-Kırmızılılar'ın Brighton'da forma giyen 33 yaşındaki Alman orta saha Pascal Grob'u gündemine aldığı iddia edildi.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon 47 maçta forma giyen Pascal Grob, 5 gol, 13 asistlik performans ortaya koymuştu.