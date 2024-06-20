Galatasaray için Pascal Grob iddiası

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Brighton'da forma giyen 33 yaşındaki Alman orta saha Pascal Grob'u gündemine aldığı iddia edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray için Pascal Grob iddiası
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20 Haziran 2024 09:54
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim geldi.

PASCAL İDDİASI

Sarı-Kırmızılılar'ın Brighton'da forma giyen 33 yaşındaki Alman orta saha Pascal Grob'u gündemine aldığı iddia edildi.



SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon 47 maçta forma giyen Pascal Grob, 5 gol, 13 asistlik performans ortaya koymuştu. 

 
 

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