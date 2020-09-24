FATİH TERİM ROTASYONA GİTTİ

ETEBO İLK KEZ İLK 11'DE

FATİH TERİM İLE 80. MAÇ

FATİH TERİM İLE 6'DA 6

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

3. Eleme Turu'ndaevindeile karşılaştı.TT Stadyumu'nda koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı ve playoff turuna adını yazdırdı.Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 77. dakikada Younes Belhanda ve 86. dakikada Younes Belhanda'dan geldi. Faslı oyuncu Belhanda, maça yedek kulübesinde başladı ve 71. dakikada Ömer Bayram'ın yerine oyuna dahil oldu.Galatasaray, gruplardan önceki son eleme olan playoff turunda, İskoçya'nın Glasgow Rangers takımıyla karşı karşıya gelecek. 1 Ekim'deki mücadele, İskoçya'da oynanacak.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kadroda rotasyona gitti.Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile yapacakları derbi öncesinde çok sayıda as oyuncusunu dinlendirmeyi tercih etti.Fatih Terim, Süper Lig'de hafta sonunda Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçın ilk 11'inde 7 değişiklik yaparak, takımını Hajduk Split karşısında sahaya sürdü.Sakatlığı bulunan Marcelo Saracchi müsabakanın kadrosunda yer almazken, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan ve Radamel Falcao yedeğe çekildi. Hajduk Split müsabakasında bu futbolcuların yerlerine Martin Linnes, Emre Taşdemir, Ryan Donk, Oghenekaro Etebo, Ömer Bayram, Ryan Babel ve Mbaye Diagne forma giydi.Galatasaray maça Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Etebo, Ömer Bayram, Babel ve Diagne ile başladı.Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, sarı-kırmızılı takımda ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.İngiliz ekibi Stoke City'den kiralanan Nijeryalı futbolcu, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada sonradan oyuna dahil olmuştu.Öte yandan isimleri UEFA listesinde yer alan oyunculardan Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Yunus Akgün, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol maçın kadrosunda yer almadı.Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 80. maçına çıktı.Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 80 karşılaşmanın 32'sini kazanırken, 17'sinde berabere kaldı, 31'ini ise kaybetti.Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 108 gol atarken, kalesinde ise 117 gol gördü.Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde girdiği 6 Avrupa kupası ön eleme turundan da galip ayrılan taraf oldu.Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 1'i de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 5 ön eleme turunda mücadele etti.Galatasaray, Terim yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerindeki 8, UEFA Avrupa Ligi ön elemelerindeki 1 müsabakanın tamamından da galip ayrıldı.Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1997-1998 sezonunda İsviçre'nin Sion, 1998-1999 sezonunda aynı ülkenin Grasshoppers, 1999-2000 sezonunda Avusturya'nın Rapid Wien, 2003-2004 sezonunda ise Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımlarını ikişer maçta da mağlup etti.Galatasaray, son olarak geçen hafta UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçında Azerbaycan'ın Neftçi takımını tek maçta yenerek saf dışı bıraktı.Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda toplamda 26 gol bulurken, kalesinde sadece 6 gol gördü.7. dakikada Gyurcso'nun sağdan kullandığı faulde penaltı noktası üzerinde yükselen Juric'in kafayla vurduğu top üstten auta gitti.21. dakikada Gyurcso'nun soldan ortasında Linnes'ten seken top altıpas önündeki Jradi'ye geldi. Bu oyuncunun röveşata vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.26. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı kornerde altıpas gerisindeki Marcao, kafayla vurduğu topu üstten auta gönderdi.41. dakikada Linnes'in sağdan ortasında kale sahası gerisindeki Diagne'nin vurduğu meşin yuvarlak ters taraftan auta gitti.52. dakikada Diagne'nin pasıyla sağdan atağa katılan Linnes, bekletmeden topu ceza sahasına gönderdi. Hafif sol çaprazdan ceza sahasına giren Ömer Bayram, topu geriden gelen Diagne'ye bıraktı. Senegalli futbolcunun penaltı noktası civarındaki vuruşunda top savunmadan döndü. Meşin yuvarlağı bir kez daha önünde bulan Diagne'nin ikinci şutunda top üstten auta çıktı.53. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında arka direkte uygun durumda topla buluşan Babel'in vurduğu top ters taraftan auta gitti.55. dakikada Jradi'nin ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Diamantakos, meşin yuvarlağı tersten atağa katılan Caktas'a aktardı. Bu oyuncu, uygun durumda bekletmeden vurduğu topu farklı şekilde auta attı.68. dakikada Jairo'nun sağdan ortasında ceza sahası içi sol çapraza gelen topa Caktas gelişine vurdu ancak yerden seken meşin yuvarlak üstten auta çıktı.75. dakikada Emre Taşdemir'in soldan ceza sahasına gönderdiği topu alan Belhanda, iki rakibi arasında pasını Diagne'ye gönderdi. Senegalli oyuncunun altıpas gerisinde yaptığı röveşatada kaleci Posavec son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.77. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Soldan atağa katılan Emre Taşdemir'in yerden ortasına Belhanda bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Posavec'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0.86. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde sol kanatta taç çizgisine kadar açılan topu Marcao aldı. Rakibi Mujakic'ten şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına giren Brezilyalı oyuncu, pasını altıpastaki Babel'e çıkardı. Hollandalı oyuncu, kaleci Posavec'i geçen topu ağlara gönderdi: 2-090+3. dakikada Jairo'nun sağdan ortasında arka direkteki Diamantakos'ın kafayla vurduğu topu yakın direk dibinde kaleci Fatih Öztürk son anda çıkardı.Türk TelekomCraig Pawson, Lee Betts, Ian Hussin (İngiltere)Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir (Dk. 80 Elabdellaoui), Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 89 Emre Kılınç), Etebo, Ömer Bayram (Dk. 71 Belhanda), Babel, DiagnePosavec, Jakolis, Vuskovic, Mujakic, Colina, Jradi (Dk. 84 Atanasov), Caktas, Juric (Dk. 74 Nejasmic), Jairo, Gyurcso (Dk. 84 Krekovic), DiamantakosDk. 77 Belhanda, Dk. 86 Babel (Galatasaray)Dk. 25 Mujakic, Dk. 70 Diamantakos (Hajduk Split), Dk. 37 Ömer Bayram (Galatasaray)