Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Ligin geride kalan bölümünde 31 maça çıkan Galatasaray, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 61 puan topladı. Galatasaray, 34. haftaya lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 3. sırada girdi.Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 48 puanla 8. sırada bulunuyor.Öte yandan Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala bu maçta kulübede olamayacak ve takımı kenardan yardımcı antrenör Levent Şahin idare edecek.Galatasaray'da annesinin vefatı nedeniyle Onyekuru kadroda yok. Tedavileri süren Kerem Aktürkoğlu ve Arda Turan da kadroda yer alamayacak. İdmanda sakatlanan Linnes ile koronavirüs testinin sonucu çıkacak olan Taylan Antalyalı'nın durumları ise sabah saatlerinde netlik kazanacak.Fatih Karagümrük'te Biglia ve Fabio Borini koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle kadroda yer almayacak. Ayrıca Alpaslan Erdem'in de sakatlığı bulunuyor.Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Etebo, Gedson, Oğulcan, Emre Akbaba, Babel, FalcaoViviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Koray, Castro, Bertolacci, Ndao, Jimmy Durmaz, SobiechGalatasaray'da Ryan Babel ve Oghenekaro Etebo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu da bu karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 35. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçın sadece birini kazanabildi.Sarı-kırmızılı takım, son 5 maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.Bu sürede Hes Kablo Kayserispor'u yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.Galatasaray, söz konusu süreçte alması muhtemel 15 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi.Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya gelecek.İki takım, ligde daha önce 13 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 9 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. İki mücadele ise beraberlikle sona erdi.Rekabette Galatasaray 26 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 11 golle karşılık verdi.Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fatih Karagümrük, 2-1'lik skorla kazandı.Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi.Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 6 karşılaşmanın 5'ini kazanırken, birinde berabere kaldı.Galatasaray bu maçlarda 9 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 3 gol gördü.Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı.Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.